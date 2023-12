Sciopero medici e infermieri | Pregliasco a Notizie com | “Giusto iniettare denaro nella sanità | ma va riorganizzato il sistema”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Per assunzioni di personale, contro la detassazione di una parte della retribuzione, a favore di risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, contro la depenalizzazione dell’atto medico e per la cancellazione dei tagli alle pensioni. Sono questi i motivi che hanno portato l’intero mondo delle professioni sanitarie a incrociare le braccia oggi, martedì 5 dicembre, in occasione dellonazionale proclamato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up. La protesta durerà 24 ore e finora ha raggiunto l’85% delle adesioni. “Vanno preservate le attività urgenti di emergenza in modo che non ci siano difficoltà rispetto agli utenti. Ma credo che losia un messaggio lecito che va passato”. (Ansa Foto) –.comCosì, ai microfoni di.com, Fabrizio, virologo, ...

