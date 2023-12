Sciopero medici | disagi in tutta Italia | a rischio operazioni | visite e altro

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023)deinella giornata di oggi,non da poco nel nostro Paese: adallefino ad arrivare alleMartedì 5 dicembre è stato indetto lonazionale (per 24 ore) da parte dei, dirigenti sanitari ed infermieri. Motivo? Dare una risposta alla Manovra 2024. Soprattutto per quanto riguarda il taglio delle pensioni che non è stata accolta benissimo dai professionisti sanitari. Nella giornata di oggi, a quanto pare, sono a seriotutti i servizi. Tra questi anche gli esami di laboratorio, interventi chirurgici,specialistiche, esami radiografici ed. Oggidei(Pixabay Foto) Notizie.comNon ...