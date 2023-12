Sciopero medici | dirigenti sanitari e infermieri | “La sanità non si vende | si difende” VIDEO INTERVISTE

Leggi su ildifforme

(Di martedì 5 dicembre 2023) Fischietti, bandiere e cartelloni. È iniziato così lodeiproclamato da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing UP, che coinvolgerà il 50% dei sindacalizzati. I camici bianchi sono scesi nelle maggiori piazze italiane per protestare contro la Manovra 2024 e in particolare il taglio L'articolo proviene da Il Difforme.