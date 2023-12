Sciopero medici | Anelli Fnomceo a Notizie com | “Si pensa a sanare i conti e si taglia sempre sui professionisti”

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lonazionale di 24 ore deie degli infermieri terminerà nelle prossime ore. È stato proclamato da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, e per il comparto dal sindacato Nursing Up ed ha raggiunto l’85% delle adesioni. Le professioni sanitarie hanno incrociato le braccia contro la Legge di bilancio per chiedere più assunzioni, risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro, la cancellazione dei tagli delle pensioni, la detassazione di una parte della retribuzione e contro la depenalizzazione dell’atto medico. Il problema dell’organizzazione della sanità pubblica e della mancanza di investimenti era diventata più evidente che mai durante la pandemia, quando il sistema sanitario nazionale crollò innanzitutto a causa della mancanza dei posti letto, ma non solo. Anche l’organizzazione della sanità in generale portò alla luce una serie di ...