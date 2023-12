Sciopero Cotral 7 dicembre 2023 | la mattina saltano bus | Metromare e Roma-Viterbo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel corso della giornata del 7, l’Organizzazione Sindacale O.S. FAISA – CISAL LAZIO ha programmato unoregionale di 4 ore, coinvolgendo i servizi di bus e le ferroviedel. La protesta è stata indetta in seguito agli attacchi subiti dal personale dei trasporti pubblici nelle ultime settimane. Loall’interno didel 7Gli orari delloall’interno del, come comunicato da O.S. FAISA – CISAL LAZIO, saranno: 9:00 – 13:00:, possibili soppressioni e disagi. 13:01 – Fine servizio: Servizio regolare. Per ulteriori dettagli e ...

