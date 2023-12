Scienza | così l’IA può apprendere imitando gli umani in tempo reale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) In un recente studio pubblicato su Nature Communications, e’ stato presentato un nuovo tipo di Intelligenza Artificiale (IA) in grado di imitare gli esperti in, svolgendo compiti mai visti prima in simulazioni 3D. Questo tipo di IA puo’ imparare velocemente da un giocatore umano e da altre fonti, aprendo la strada a una migliore collaborazione tra persone e macchine.di solito impara da molte dimostrazioni umane, ma questo richiedee sforzi considerevoli. I ricercatori hanno cercato un modo piu’ veloce e efficiente, ispirandosi a come le persone imparano guardando egli altri. Il risultato e’ un’IA che puo’nuove cose da un compagno umano in, una caratteristica che potrebbe essere utile in molti ...