Sci di fondo | lo sfacelo è assoluto Gare farsa in Svezia ed effetti sonori aggiunti artificiosamente dalla TV finlandese

(Di martedì 5 dicembre 2023) È davvero doloroso parlare di sci diormai all’alba del 2024. Cionondimeno, come disse nel 1918 il Capitano Zaninelli al maggiore Freguglia dopo aver ricevuto l’ordine di effettuare una missione suicida: “Signor comandante, io me ne frego. Si fa ciò che si ha da fare”. Appunto. Si fa ciò che si ha da fare, ovvero si scrive delloe del suicidio di una disciplina tanto nobile quanto decaduta. Domenica 3 dicembre, a Gällivare, abbiamo assistito a una gara. Come potrebbe essere definita altrimenti una staffetta femminile alla quale hanno preso parte appena nove formazioni in rappresentanza di soli sei Paesi? Addirittura, per rimpinguare il campo partenti, si è dovuto utilizzare l’escamotage di imbastire un quartetto misto composto da tre italiane e una polacca. Un fatto assurdo, perché dinamica totalmente priva di senso ...