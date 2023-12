Sci alpino | i precedenti di Sofia Goggia a St Moritz Due successi sinora | uno anche in superG

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo aver concluso la doppia trasferta nordamericana tra Stati Uniti e Canada, la Coppa del Mondo di scifemminile 2023-2024 torna nel Vecchio Continente per uno degli appuntamenti classici, ovvero Sankt. La località svizzera sarà sede di un fine settimana dedicato alla velocità (une due discese) e, senza ombra di dubbio, vedràcome grande protagonista. La medaglia d’oro olimpica di PyeongChang 2018 ha ottenuto risultati importanti sulla pista del Cantone dei Grigioni. Andiamo a ripercorrerli tutti. L’esordio dia Sanktporta la data del 9 dicembre 2012 in slalom gigante che, tuttavia, la vede non completare la prima m. Dopo questo primo tentativo, si passa al 17 marzo 2016 ...