Sci alpino | i precedenti dell’Italia maschile in Val d’Isere 7 vittorie e l’indelebile tripletta del 2000

(Di martedì 5 dicembre 2023) La Coppa del Mondo 2023-2024 di scifa tappa in Val d’Isère (Francia) per uno dei più classici fine settimana stagionale. Il Circo Bianco è stato letteralmente flagellato dal meteo; indi per cui si deve ancora entrare nel vivo, con una solo gara disputata fino ad ora. Questo weekend saranno protagonisti gli specialisti delle discipline tecniche: in programma sabato un gigante, domenica uno slalom speciale. La località transalpina è stata foriera di grandi soddisfazioni per il nostro Paese; con podi a raffica (37 in totale), settee unaindelebile. La storia della Val d’Isère nel massimo circuito di sciattraversa un arco di tempo superiore al mezzo secolo, con tutte le discipline che hanno avuto competizioni nel passato e diverse piste storiche diventate ...