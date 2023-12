Schwazer lascia il Grande Fratello | “Vado a casa”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Ho detto ai miei amici qui nellache sarei andato via con la mia famiglia. Sono qui da 3 mesi, ho dato quello che potevo dare”. Alexil. Il campione olimpico di Pechino 2008 prende la decisione dopo l’incontro con la famiglia nella puntata di oggi, 4 dicembre 2023.riceve la visita a sorpresa della moglie e dei due figli. Dopo l’incontro, Alfonso Signorini concede al concorrente qualche minuto per una decisione: rimanere nellao tornare nella ‘sua’con la famiglia.decide e comunica la scelta a moglie e figli: “Andiamo a”. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.