Scherma | qualifica olimpica entra nel vivo | 72 azzurri in pedana nel fine settimana di Cdm

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Latricolore è pronta a rendersi protagonista in un nuovo riccodi. Tra giovedì 7 e domenica 10 dicembre ben 72scenderanno sulle pedane internazionali del circuito di Coppa del Mondo, che vedrà la disputa delle gare di tutte e sei le specialità. La sciabola maschile e femminile saranno di scena al Grand Prix di Orléans (Francia), dove sono in programma soltanto competizioni individuali a punteggio raddoppiato. La spada maschile e femminile voleranno a Vancouver (Canada) mentre il fioretto maschile e femminile si sdoppieranno tra Tokoname (Giappone) e Novi Sad (Serbia). Per quanto riguarda la spada e il fioretto sono previste sia le gare individuali sia le prove a squadre, fondamentali in ottica ranking di ...