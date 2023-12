Scherma | a Vancouver la spada cerca riferimenti dopo il disorientante avvio di Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) La seconda tappa delladel2023-24 diandrà in scena a(Canada) dal 7 al 10 dicembre. Nella città del British Columbia saranno impegnati sia gli uomini che le donne. Appuntamento congiunto per ambo i sessi, dunque, a differenza dell’ouverture, divisa tra Berna e Legnano. Si arriva in Canadaopening nei quali si sono materializzati risultati eclatanti, nella miglior tradizione della, che ha subito voluto ricordare di essere la più imprevedibile delle tre armi. In particolare, nel settore femminile si è reduci dal clamoroso successo della statunitense Margherita Guzzi Vincenti, che alla veneranda età di 33 anni si è fregiata della prima affermazione della carriera nel massimo circuito. Un trionfo conseguito battendo in finale un’altra sorpresa ...