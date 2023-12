Scatizzi Acoi | ' a 64 anni sciopero | siamo a rischio estinzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - Dottore, lei sciopera? "Sì, e lo faccio per la prima volta nella mia vita, a 64, perché. A parte la questione economica, cioè che guadagniamo sempre meno, adesso con questa manovra è stata introdotta anche la questione delle pensioni tagliate". Così in un'intervista a 'Repubblica' Marco, presidente della, l'Associazione dei chirurghi ospedalieri che lavora a Firenze. In tanti denunciano il definanziamento della sanità. "Quello, va riconosciuto, è un problema che viene da lontano, anche se adesso è diventato un'emergenza. Solo durante il Covid, con Conte e Draghi, si era saliti con i finanziamenti per la spesa sanitaria. Prima si stava comunque bassi - ricorda - e oratornati intorno ...