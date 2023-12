Scandalo a Sanremo | la Rai impone una nuova regola ai cantanti | cosa sta succedendo?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un giro di vite che sta facendo molto discutere: la Rai ha deciso di imporre un divieto aidi, impedendo loro di apparire in altri programmi televisivi. Ma il celebre talk show "Che tempo che fa" risentirà di questa decisione? Per gli amanti della musica italiana, il Festival diè un appuntamento imperdibile. Ma quest'anno, una novità ha scatenato un acceso dibattito: la Rai ha deciso di imporre un divieto aiin gara, limitando le loro apparizioni in altri programmi televisivi. E sembra che "Che tempo che fa", il famoso talk show, risentirà di questa decisione. Il divieto della Rai e le reazioni La notizia è stata rivelata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto durante la puntata del 3 dicembre, suscitando stupore e indignazione. Non solo "Che tempo che fa" non potrà ospitare sul ...