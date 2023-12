Sanremo | un grande nome escluso per una ragione assurda | il nome che scuote l' Italia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il mondo della musicana è ancora una volta in subbuglio. Questa volta il protagonista delle polemiche è il famoso cantanteno Marco Castoldi, noto come Morgan. L'artista ha subito un'inaspettata esclusione dal Festival di2024. E lasembra quasi incredibile. Il Festival di2024 e l'exclusione di Morgan Il Festival diè sempre una fonte di sorprese e polemiche. Quest'anno, Morgan, l'ex frontman dei Bluvertigo, ha deciso di candidarsi per il festival. Nonostante le controversie che lo hanno circondato negli ultimi anni, la sua candidatura non è stata accolta positivamente. Il 3 dicembre, Amadeus, il direttore artistico, ha annunciato i 27 big che si esibiranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Ma Morgan non è tra loro. La ...