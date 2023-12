Sanremo | un altro big escluso per una ragione ridicola | il nome che trapela

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il celebre cantautore Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan, dopo la tempesta scatenata dal licenziamento da X Factor, subisce uncolpo: l'esclusione dal Festival di2024. E pensare che il frontman dei Bluvertigo aveva deciso di candidarsi, nonostante lo scandalo di X Factor e la famosa lite con Bugo avvenuta sul palco dell'Ariston qualche anno fa. Morgan fuori dalla lista dei big di2024 Domenica 3 dicembre, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i 27 big che si esibiranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024. Grandi nomi come Fiorella Mannoia, Emma, Annalisa, Loredana Bertè, Il Volo e i Ricchi e Poveri sono nella lista. Tra le new entry, Ghali e Alessandra Amoroso. A questi si aggiungeranno i 3 vincitori diGiovani. Morgan, però, non è rimasto ...