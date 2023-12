Sanremo | tra i Giovani c’è Lor3n | “Se vinco piango e lo dedico ai miei genitori”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ha un'elegantissima camicia bianca, lo sguardo pulito da adolescente., 22 anni, al secolo Lorenzo Iavagnilio da Ivrea, è arrivato tra i 12 finalisti dicon il brano 'Fiore d'inverno', e il sorriso dice tutto sulla sua gioia per avercela fatta. "Il brano nasce come tutti ibrani, al pianoforte -racconta all'Adnkronos in occasione della presentazione degli artisti in Rai- E' nato con l'obiettivo di essere presentato a, l'abbiamo scelto insieme al mio team perché era molto orecchiabile e a quanto pare abbiamo fatto la scelta giusta". Nato con la passione per la musica, a 10 anni ha cominciato a studiare chitarra classica come autodidatta e a 14 ha cominciato a scrivere le prime canzoni. 'Fiore d'inverno' "è un brano semplice, ci ...