“Sanremo non è ancora pronto per me Preferiscono canzoni innocue che non disturbino equilibrio” | parla Povia escluso dal Festival

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Di coloro che sono rimasti fuori dalla lista big diabbiamoto qui. E sono tanti. Scopriamo oggi che alla nostra lista ne manca uno,. E il cantautore si è sfogato con l’Adnkronos: “Lo faccio ogni anno (presentare un brano, ndr). Io sonoperda 14 anni, manon èper me e per i miei brani sociali. Quest’anno ho fatto più di 110 concerti e il 2024 sarà simile perché ci sono già tante richieste, quindi il gradimento su di me c’è. Tuttavia viviamo un’era dove si devono ascoltare solod’amore, magari belle ma, da non disturbare l’culturale e ideologico di nessuno”. Insomma, secondo il cantautore i suoi brani sarebbero ...