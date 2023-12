Sanremo 2024 | una cantante rischia già la squalifica? Spunta il motivo

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Neanche il tempo di annunciare i trenta cantanti che parteciperanno ache èto già il primo caso. Ebbene sì perché, da qualche ora a questa parte, si fa sapere che un’artista potrebbe essereta dalla kermesse. Per capire bisogna menzionare il nuovo regolamento del festival, il quale vieterà la partecipazione dei protagonisti dell’Ariston in altri programmi che non siano della Rai. Tuttavia, unasarebbe stata ospite in un altro format proprio dopo l’annuncio del conduttore. Ma le cose stanno davvero così?: Rose Villain saràta? Sta facendo molto rumore il nuovo regolamento diche darà la totale esclusiva ai canali di Viale Mazzini riguardo agli ...