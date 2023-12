Sanità | le voci dalla piazza | “Eroi? Siamo invisibili e dimenticati Turni massacranti | stipendi bassi e personale carente”

(Di martedì 5 dicembre 2023)di oltre dodici ore,sotto organico,rispetto al resto d’Europa. Le sirene dall’estero e la tentazione di emigrare per vedersi riconosciuto il proprio ruolo. Ma inSanti Apostoli a Roma, nel giorno dello sciopero e della manifestazione di medici, infermieri e ostetriche contro la manovra del governo Meloni e i tagli allapubblica, c’è chi sceglie di continuare a protestare: “Un messaggio da mandare al governo? Mi sento più di rivolgermi agli italiani: venite ina lottare insieme a noi. Non ci va di andare fuori, salviamo insieme il Sistema sanitario nazionale, tuteliamo lapubblica”, è l’appello rivolto da una giovane medico specializzanda in ginecologia. “Da ...

