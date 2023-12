Sanità in Toscana | trasporto gratuito nei luoghi di cura Ecco chi può richiederlo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo una prima fase di sperimentazione partita a inizio anno, con il mese di dicembre sono andate a regime le nuove regole per accedere ai voucher gratuiti per ildi chi necessita di cicli di terapie prescritte con ricetta elettronica o con lettera di dimissione ospedaliera e non ha modo di raggiungere il luogo diautonomamente L'articolo proviene da Firenze Post.

