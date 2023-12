Sanità | i tagli del nuovo Pnrr | meno case e ospedali di comunità e 1 800 posti letto in meno tra terapie intensive e semi intensive

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023)aggiuntivi in terapia intensiva e subintensiva, nonostante la lezione della pandemia.didie Centrali operative territoriali, le strutture chiamate a coordinare la presa in carico della persona e fare da raccordo tra servizi e professionisti. E, in aggiunta, una riduzione del numero di struttureere che saranno sottoposte a interventi di rafforzamento antisismico. La revisione delproposta dal governo Meloni e approvata dalla Commissione europea a fine novembre ridimensiona anche le ambizioni della missione salute: il valore complessivo resta di 15,6 miliardi, ma l’aumento dei costi delle materie prime e i ritardi ...