Sanità | Faraone Iv | ' Pdl per scudo penale a medici e infermieri'

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Oggi abbiamo presentato una proposta di legge per garantire aunorispetto ai reati colposi e non dolosi: norma indispensabile per assicurare al sistema sanitario di risparmiare e funzionare meglio”. Lo annuncia Davide, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “Oltre alla fuga diinnescata dal governo con il taglio alle loro pensioni, il Ssn sanitario soffre oggi delle ripercussioni provocate dalla scarsa chiarezza della disciplinain ambito sanitario. Il comportamento ‘difensivo' a cui essa induce ha l'effetto di rallentare e appesantire il lavoro, con ripercussioni sulle liste d'attesa e un aumento dei costi stimato in 10 miliardi di euro -prosegue-. Tutto questo senza contare l'inutile ...