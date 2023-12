Samsung Galaxy S24 più che necessario | gli S23 frenano bruscamente

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si è molto chiacchierato dell’uscita anticipata delS24 a metà del prossimo mese (molto probabilmente il prossimo 17 gennaio). In tanti si sono chiesti il perché di una mossa così “estrema” del produttore, ma ora possiamo comprendere meglio questa strategia grazie anche ai dati di vendita globali degli smartphone ora resi noti e relativi al terzo trimestre del 2023 (dunque per il periodo luglio-settembre di quest’anno). Nella lista presente al termine di questo articolo, è visibile la top ten degli smartphone più venduti in tutto il mondo. Come ben chiaro, ilS23 non compare nell’elenco riferito al periodo estivo e questo risultato non è certo trascurabile. Magari ci si sarebbe aspettati che uno dei modelli della serie di quest’anno occupasse qualche posizione nella bassa classifica, ma ...