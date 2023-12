Altre News in Rete:

Juventus, affare a sorpresa: non solo Zaccagni dalla Lazio

Hojbjerg, Fabian Ruiz, Phillips,, De Paul sono alcuni dei nomi circolati, tutti comunque per niente facili da raggiungere.frattempo Giuntoli si guarda anche in giro per l'estate, le ...

Napoli, servono rinforzi: subito Samardzic. Juve, Yildiz piace in ... Eurosport IT

Napoli, assalto a Samardzic per gennaio. Può sostituire Anguissa e ... IlNapolista

Samardzic nel mirino del Napoli: ADL vuole investire per il futuro

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Samardzic nel mirino del Napoli: ADL vuole investire per il futuro Lazar Samardzic che era ad un passo dall'Inter, con tanto di ...

Napoli, servono rinforzi: subito Samardzic. Juve, Yildiz piace in Bundesliga e Premier League

La scelta Samardzic sarebbe un investimento importante (oltre 20 milioni ... elemento che la Fiorentina seguiva già all’epoca della sua militanza nel Lorient (prima di prendere Ikoné) e che oggi ...