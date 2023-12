Salvini contro Metsola | Vuole l' inciucio Ma Fi avverte | mai con anti-europeisti

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Acque agitate nel centrodestra il giorno dopo l'evento dei sovranisti di Identità e democrazia a Firenze. Dalla convention dell'eurogruppo, cui appartengono la Lega di Matteo, il Rassemblement national di Marine Le Pen, i tedeschi di Alternative fur Deutschland e gli olandesi di Geert Wilders, sono arrivati duri attacchi alla commissione Ue in un momento delicato in cui il governo di centrodestra è impegnato nella difficile trattativa sul patto di stabilità e sulle risorse del Pnrr (ma c'è anche il tema della ratifica del Mes). E proprio ieri è iniziata la visita della presidente del Parlamento europeo Robertain Italia. Dopo una prima tappa a Caserta, l'esponente dei Popolari europei era ieri e oggi a Lecce, accompagnata dal ministro di Fratelli d'Italia Raffaele Fitto, ed è attesa mercoledì a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. ...

