Salute | esperto | Defibrillatore innovativo poco invasivo evita complicanze sistema venoso

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il 92% dei pazienti colpiti da arresto cardiaco muore entro pochi minuti se non viene salvato da un. Nel mondo molte più persone muoiono per arresto cardiaco che per cancro del colon, della prostata, polmonite, Aids, armi da fuoco e incidenti in auto. L'unica cura efficace è la defibrillazione, che oggi è sempre più innovativa. In 5 centri italiani sono stati infatti impiantati i primi defibrillatori extravascolari innovativi Aurora EV-Icd di Medtronic. "La caratteristica che rende Aurora Ev-Icd unico eè il fatto che è impiantato sotto l'ascella e l'elettrodo viene posizionato direttamente sotto lo sterno vicino al cuore, preservando in questo modo il. Il grosso vantaggio è quello dire le possibili ...