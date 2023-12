Salario minimo | stop definitivo alla Camera | bocciato l’emendamento dell’opposizione | Conte strappa il testo - VIDEO

Altre News in Rete:

Salario minimo, Conte strappa fogli alla Camera: Ritiro firma dal provvedimento

Roma, 05 dicembre 2023 "Questa legge è stata fatta a pezzi. Si prende proditoriamente in giro tutta questa platea di lavoratrici e lavoratori. Questo comportamento non sarà nel mio nome e nel nome del ...

Salario minimo, bocciato l’emendamento dell’opposizione. Schlein e Conte: ritiriamo le firme Il Sole 24 ORE

Salario minimo, la Camera boccia l’emendamento delle opposizioni. Schlein: “Tolgo la firma, maggioranza arrog… La Stampa

Foti: Ritirare firma da proposta salario minimo serve solo a finire nei Tg

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Quando si dice ritiriamo la firma si fa un atto di esclusiva natura politica, perché sotto gli effetti regolamentari non ha alcuna funzione. Non ha alcuna ...

Salario minimo: Speranza, 'Parlamento umiliato e schiaffo a chi non arriva a 9 euro l'ora'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La destra in aula ha appena trasformato la nostra proposta di legge sul salario minimo in una delega al governo che nei fatti annulla ogni possibilità di dare più soldi in ...