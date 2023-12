Salario minimo | Scotto | ' salvano evasori e negano stipendio dignitoso a lavoratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "glifiscali con 14 condoni,il diritto a una retribuzione dignitosa per tre milioni e mezzo die lavoratrici. Quando qualcuno andrà a rovistare nelle carte della legislatura di Giorgia Meloni - qualche appassionato di cronaca minore, diciamo - si chiederà quale forma di 'sonnambulismo abbia contagiato chi nel 2023 ha detto no a 9 euro". Così Arturodel Pd su Fb postando l'intervento in aula alla Camera sul. "Parlano di patria, ma fanno dell'Italia il laboratorio di un sistema produttivo fondato su bassi salari, scarse tutele, nessuna innovazione di processo e di prodotto. Questa delega è un ammutinamento: sono i parlamenti che danno la fiducia ai governi, non i governi che concedono la ...