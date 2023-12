Salario minimo | le opposizioni ritirano la firma Conte straccia il testo della legge

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Lo scontro finale sulsi consuma alla Camera nel tardo pomeriggio. Uno scontro annunciato, senza sorprese, se non l'effetto scenico di Giuseppechein Aula ilproposta di, ormai trasformata con un voto del solo centrodestra in commissione in una delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione. E che, al, non fa alcun riferimento. Poi è Elly Schlein a ritirare la sua: "State pugnalando alle spalle gli sfruttati, senza nemmeno il coraggio di guardarli negli occhi mentre affossate il. Non nel mio nome", ...