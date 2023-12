Salario minimo | bagarre in Aula Schlein | «Ritiriamo la firma» | Conte strappa il testo

Altre News in Rete:

Salario minimo, scontro alla Camera governo - opposizioni (che ritirano la firma al testo affossato)

Roma, 5 dic. Le opposizioni hanno deciso di ritirare la firma dalla proposta di legge unitaria dei gruppi di minoranza (eccetto Iv) sulche e' stata affossata di fatto con un emendamento interamente sostitutivo approvato in commissione dal centrodestra. Ad annunciarlo, nellaula della Camera, il presidente M5S Giuseppe ...

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "Quando si dice ritiriamo la firma si fa un atto di esclusiva natura politica, perché sotto gli effetti regolamentari non ha alcuna funzione. Non ha alcuna ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La destra in aula ha appena trasformato la nostra proposta di legge sul salario minimo in una delega al governo che nei fatti annulla ogni possibilità di dare più soldi in ...