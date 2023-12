Salario minimo | aula Camera boccia emendamento opposizioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’dellahato l’unitario dellesul. I voti contrari sono stati 149, favorevoli 111. “Si deve vergognare chi ha votato no a questa legge che avete fatto a pezzi” dice il presidente del M5S Giuseppe Conte intervenendo inalla, strappando l’Rizzetto a fine intervento. “Con la modalità della delega si prende in giro la platea di lavoratrici e lavoratori. Io dico questo a quest’: questo gesto proditorio non lo compirete nel mio nome né nel nome del M5S. E per questa ragione ritiro la firma da questo provvedimento perché state facendo carta straccia del...