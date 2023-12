Ryan Reynolds prende in giro Taylor Swift e Blake Lively | il fotomontaggio fa impazzire il web

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelle ultime ore una divertente immagine sta facendo ildel web. Chi ritrae questa foto?e Travis Kelce. In realtà è unche vede i volti dei due uomini sostituiti a quelli delle rispettive compagne:. L’attore ha scherzato nelle stories scrivendo: “Sento che dovrei ricordarmi questo“. Lo scatto originale ritraeva le amiche alla premiere del film di Beyoncé, Renaissance, dove le due hanno posato insieme sul divanetto. Lo ...