Rugby | arbitro si ritira dopo gli insulti social ricevuti dopo la finale dei Mondiali

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ha deciso di dire addio alinternazionale Tom Foley, l’inglese che ha svolto il ruolo di Tmo nell’ultimadellaWorld Cup tra Sudafrica e Nuova Zelanda. Una scelta sofferta, ma dettata da quello che è successo suila partita. Alcune scelte arbitrali non sono piaciute ai tifosi degli All Blacks, convinti che proprio il duo formato dall’Wayne Barnes (nella foto, ndr.) e da Tom Foley abbia negato alla loro nazionale di vincere i. E diversi tifosi si sono sfogati sui, inondando sia Barnes sia Foley di, sfociati in alcuni casi anche in minacce. “aver raggiunto l’apice della mia carriera con la ...