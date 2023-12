Ronzulli | a Vannacci auguro lunga carriera politica | ma la inizi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 dicembre 2023) caption id="attachment 332331" align="alignleft" width="150" Licia/caption"Al generaleuna, ma che la: tolga la divisa e si candidi perché abbiamo bisogno di ruoli ben definiti".Così la vicepresidente del Senato, Liciaa margine dell'evento della AmCham "XVI Transatlantic Award Gala Dinner". "Io sono figlia di un carabiniere, non ho mai scoperto cosa votasse mio padre fino a quando non è andato in pensione" ha aggiunto.