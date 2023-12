Romina Carrisi sulla storia con Michael Bolton | “Ci siamo lasciati dopo tre anni | volevo di più”

(Di martedì 5 dicembre 2023)felicemente fidanzata con il regista Stefano Rastelli che ben presto la renderà madre del primo figlio in arrivo nei prossimi mesi, ha raccontato nel corso di un intervento a Oggi è un altro giorno, di aver avuto una relazione con il cantantesuLa figlia di Al Bano ePower farà parte della squadra Millenials insieme a Emis Killa, Ciro Immobile, Jessica Melena e Gabriele Vagnato nell’ultima puntata di Boomerissima, in onda a partire dalle 21:30 su Raidue. Durante la partecipazione al programma condotto da Serena Bortone, era arrivato lo scoop proprio dalla stessache aveva raccontato di aver frequentato l’artista americano nel periodo che ...

Altre News in Rete:

Boomerissima con Alessia Marcuzzi stasera su Rai 2: ospiti e squadre dell'ultima puntata

Di fronte a loro, pronti a sfidarli ci saranno i Millennial , la loro squadra annovera, Emis Killa, Ciro Immobile, Jessica Melena e Gabriele Vagnato. Gli ospiti di Alessia Marcuzzi ...

Romina Carrisi, la foto con il pancione è bellissima ma un ... Spetteguless

Romina Carrisi incinta, l'ecografia con mamma Romina Power TGCOM

Alessia Marcuzzi e “Boomerissima” salutano il pubblico con Ivana Spagna e Emis Killa

In studio – annuncia la Rai – arriva Carlo Conti per un «momento sorpresa» ancora sconosciuto. Uno scambio di favori con l’ospitata di Alessia Marcuzzi a Tale e quale show in qualità di giudice specia ...

"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Va in onda oggi, martedì 5 dicembre 2023, dalle 21.20 su Rai 2. la quinta e ultima puntata della seconda edizione di "Boomerissima". Musica, colore, nostalgia e divertimento: lo show condotto da Aless ...