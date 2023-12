Roma | le punta il coltello alla gola e la stupra in un palazzo abbandonato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 dicembre 2023), 5 dicembre 2023 – I carabinieri della Stazione diTor Sapienza hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, un cittadino nigeriano di 29 anni gravemente indiziato del reato di violenza sessuale, aggravato dall’uso di armi, ai danni di una donna di 30 anni. La mattina del 27 novembre, la donna ha chiesto aiuto al 112 per il tramite di una guardia giurata. Una pattuglia di carabinieri della Stazione diTor Sapienza è giunta presso il complesso industrialesito in via R. Costi, dove è stata rinvenuta la donna riversa a terra, dolorante e in stato confusionale. La vittima ha denunciato di essersi introdotta nel complesso al fine di acquistare dello stupefacente da un soggetto, il quale, dopo averle ceduto della cocaina, la conduceva in luogo appartato e, sotto la minaccia di ...