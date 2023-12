Roma | attivisti Greenpeace scalano il palazzo dell’ENI all’Eur

(Di martedì 5 dicembre 2023) Blitz deglidioggi a, affisso uno striscione sul. Il video dell’iniziativa e le motivazioni della protesta. Questa mattina attiviste edihanno scalato la sede di ENI e collocato un’installazione di 10 metri per denunciare, si legge in una nota del movimento, “le conseguenze delle sue attività sulle nostre vite”. L’iniziativa è scattata all’alba nel quartiere Eur, dove insiste il quartier generale della Multinazionale. A “terra” invece è stato posizionato un cartellone con su scritto “Eni’s legacy = climate deaths”. su Il Corriere della Città.

