Roma | attivisti di Greenpeace in azione alla sede di Eni | «Denunciamo i suoi crimini climatici» – Le foto

Leggi su open.online

(Di martedì 5 dicembre 2023) «Denunciare i». È l’obiettivo deglidiche oggi, martedì 5 dicembre, sono entrati inpresso il quartier generale di Eni a. «Siamo qui per denunciare le conseguenze in termini di perdite di vite umane derivanti dall’uso di combustibili fossili da parte di nove grandi compagnie dell’oil&gas europee, tra cui la stessa Eni», si legge nella nota della Ong. Mentre a Dubai è in corso la Cop28, alcuni climhanno aperto due banner sui lati del palazzo nella Capitale con la scritta Today’s emissions = tomorrow’s deaths (Emissioni di oggi, morti di domani) e proiettato diversi messaggi sulladella compagnia, tra cui «Giustizia climatica ora» e «I combustibili fossili uccidono». In ...