Rkomi perde l’equilibrio e cade di faccia durante un suo concerto | il video è virale e sui social si scatena l’ironia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il No Stress Tour died Irama sta procedendo alla grande. Reduci dal successo del joint album in collaborazione, le esibizioni dal vivo dei due stanno infiammando i palazzetti. L’ultimo live si è tenuto a Roma e, tra canti e coreografie mozzafiato, ad attirare gli sguardi del pubblico in un’unica direzione è stata una brusca caduta di. Un breve saltello sulle note iniziali de La coda del diavolo, brano con la collaborazione di Elodie, è costato caro all’artista che, al momento di appoggiare il piede al suolo, si è sbilanciato sbattendo lasul palco. Dopo lo scivolone, il rapper si è rialzato come se nulla fosse, riprendendo ad incantare il pubblico con il suo show. Ilè presto diventatoed ha spinto molti utenti a commentare. “Io mentre mia mamma lava a terra”, ha ...

Altre News in Rete:

Amici 23, anticipazioni puntata 12 novembre: un ballerino assente

...e Irama . L'ex vincitore di Amici torna sempre volentieri alla corte di Maria De Filippi che per lui, ormai è una seconda mamma. La conduttrice nonmai occasione per ricordare a tutti ...

Rkomi perde l'equilibrio e cade di faccia durante un suo concerto: il ... Il Fatto Quotidiano

Sfera Ebbasta, Ghali, Tedua: come la trap e la generazione 2016 ha ... Music Fanpage

Durante uno dei suoi ultimi concerti Rkomi è caduto di faccia sul palco. Ecco il video e la sua reazione

Lo scorso 7 luglio Rkomi e Irama hanno pubblicato il loro album intitolato “No Stress“. Pochi giorni fa, invece, si sono esibiti in concerto nella terza data del tour che stanno portando in giro per l ...

Rkomi cade malissimo sul palco durante un suo concerto

Tuttavia non perde tempo e si rialza come se niente fosse successo. Per fortuna Rkomi non si è infortunato e potrà quindi continuare il tour senza problemi. L’ultima data è prevista per il 14 dicembre ...