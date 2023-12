Rizz è la parola dell’anno 2023 di Oxford English Dictionary Ma cosa vuol dire?

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 5 dicembre 2023) Forse chi non appartiene alla generazione Alpha o Z non ne avrà mai sentito parlare, ma la” è stata nominatadell’. Masignifica esattamente?sta per “stile, fascino o attrattiva” o, per meglio, “capacità di attrarre un partner romantico o sessuale”. Abbreviazione di “carisma”,ha ottenuto popolarità nel 2022 per merito dello streamer di YouTube e Twitch Kai Cenat, che ha condiviso online video contenenti suggerimenti su come migliorare il proprio ““. Il termine ha raggiunto lo status virale nel mese di giugno, quando l’attore Tom Holland ha dichiarato durante un’intervista a Buzzfeed: “Non posseggo alcun ...