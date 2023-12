"Rischio di attacchi". Natale blindato per la minaccia islamista

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il commissario Ue Ylva Johansson ha annunciato lo stanziamento di 30 milioni per la protezione dei luoghi di culto. I servizi segreti tedeschi segnalano un "aumento significativo" dellaterroristica. E Israele avverte i suoi cittadini: "Non esponete cartelli ebraici in Europa"