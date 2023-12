Rimini | fermata dalla polizia perché positiva all’alcoltest | chiama il padre e arriva ubriaco Patenti ritirate

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023 Week-end piuttosto movimentato per una pattuglia dellalocale di, che lo scorso fine settimana ha fermato una ragazza alla guida in via Circonvallazione Meridionale. Doveva essere un normale controllo di routine, ma così non è stato, poiché la giovane è stata invitata a sottoporsi all’alcol test al quale è risultatacon un valore compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro. Fin qui si è trattata di una cosa più o meno normale, considerando che nel week-end molti giovani vengono sorpresi con un tasso alcolemico superiore alla norma alla guida. L’imprevedibile è successo dopo, quando la ragazza ha telefonato alche è sopraggiunto troppo “su di giri” in soccorso della figlia.anche ilCome si legge nel ...