Riforma Pensioni 2024 | oggi medici in sciopero per il taglio | ultime news

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tutto è pronto per lonazionale che coinvolgerà, dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e altre figure professionali del settore sanitario i quali incroceranno le braccia nella giornata di5 dicembre 2023 e organizzeranno una serie di manifestazioni nelle piazze di tutta Italia. Tra i motivi, ovviamente la protesta è nata anche a causa delle modifiche alledeiche potrebbero entrare in vigore nelladeldei5 dicembre 2023:contro la manovraLa decisione di protestare è stata confermata in seguito alle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni ...