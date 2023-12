Ribot | l' imbattibile | su Sky Sport la leggenda del purosangue italiano che ha fatto sognare

Leggi su digital-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Può un cavallo da corsa diventare simbolo di unità nazionale, del sentimento di orgoglio e rivalsa di un Paese appena uscito con le ossa rotte dalla Seconda Guerra Mondiale? Sì, se quel cavallo è, ilrioraccontato nello speciale Sky Original, in onda da martedì 5 dicembre alle ore 19.30 e 22.30 su SkyUno, alle 23.15 su SkyArena, in streaming su NOW e on demand. Sedici vittorie e mai una sconfitta dal 1954 al 1956, il Campione dei tre anni. Nel pieno del boom economico,fal’Italia intera diventando un fenomeno internazionale: nel suo palmares figurano infatti due delle corse più prestigiose al mondo, un King George and Queen Elizabeth stakes e due Arc de Triomphe consecutivi. "...