Riapre la biblioteca intitolata al Magistrato De Crescienzo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutilacomunale di Montefredane. L’inaugurazione della struttura,alBerardino De, è prevista per giovedì, 7 dicembre, alle ore 17.30, presso l’ex Confraternita del Sacro Cuore. Dopo il taglio del nastro e i saluti istituzionali del Primo Cittadino, Ciro Aquino, è previsto l’intervento del Prof. Antonio Polidoro, Responsabile dellacomunale, che illustrerà il riallestimento e l’organizzazione degli spazi e indicherà le collezioni che saranno consultabili nella nuova. Subito dopo, la Prof.ssa Anna Bilotta dell’Università di Salerno relazionerà su “Lo stato dell’arte delle biblioteche di ente locale in Irpinia”. A seguire interverrà il Dott. Pio Manzi, Presidente della ...

