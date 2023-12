Riaperto oggi al traffico il ponte provvisorio sul fiume Sisto a Terracina

(Di martedì 5 dicembre 2023) Pubblicato il 5 Dicembre, 2023questo pomeriggio ilsul. Come da programma, questa mattina sono state effettuate le prove di carico necessarie al termine dei lavori di manutenzione che erano stati programmati. Il verbale di verifica della messa in sicurezza è stato siglato alle 13.45 di. Dopo tutti gli adempimenti necessari da parte del Comando di Polizia Locale è stata quindi revocata la precedente ordinanza di chiusura del 27 ottobre ealla circolazione il tratto dal km 9+400 al km 9+450. Restano le precedenti limitazioni: divieto di transito ai mezzi con massa non eccedente le 20 tonnellate, e limitazione della velocità massima dei veicoli a 30 km/h. Su queste limitazioni verranno effettuati i ...

