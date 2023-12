Renato Zero | “La musica ha un senso solo se si fa insieme ad altri”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 dicembre 2023) ROMA – “Il silenzio, di questi tempi, è sconsigliabile un po’ per tutti. Io non ho mai fatto nulla per incoraggiarlo. La mia produzione artistica, così tangibile, ne è la prova! Certo, ci vogliono argomentazioni valide, del buon materiale e tanta sana determinazione per sconfiggere “la pericolosa quiete della nullatenenza”. Le mie modeste opere mi hanno sfamato. È stato un coraggio irrefrenabile e perpetuo a conferirmi una salute artistica e psicofisica, senza la quale non avrei più visto l’alba”. Lo scrive su Twitter. “Grazie – aggiunge – anche alla nutrita schiera di complici che si sono prodigati per rendere questa, apparentemente impossibile, impresa una piacevolissima ed avvincente traversata. Gente che facome me, che parla la mia stessa lingua, che dispensa emozioni e favorisce incontri e relazioni benefiche. ...