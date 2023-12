Renato Zero | conferenza Autoritratto | «Le mie canzoni hanno guarito l’anima di tante persone»

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ecco cosa ha raccontatonellastampa di presentazione del nuovo disco, dal bilancio della sua carriera al legame con il pubblico, dall’orchestra alla piazza, dal Natale a tanto altro Esce venerdì 8 dicembre, il nuovo disco di, già disponibile in preorder Amazon. Il cantautore romano ha presentato stamattina a Milano questo suo nuovo progetto e i concerti-evento del 2024 a Firenze e Roma (compra i biglietti Vivaticket). In apertura distampa ha spiegato che questo album è servito per tirare le somme: «Non mi sono voluto incensare, ma tirare delle somme. Per me è un’attitudine ricorrente, mi sono calato in diversi panni, questa facoltà di ricerca mi ha dato molto. Aver ballato per ...