Red Sea International Film Festival | Chris Hemsworth | «Tom Cruise è il mio modello»

Altre News in Rete:

Tom Cruise lodato da Baz Luhrmann e Chris Hemsworth per 'aver salvato il cinema' ed essere un esempio

Il regista e l'attore australiani, ospiti delFilm Festival, hanno parlato della propria carriera e del mondo del cinema, condividendo la propria ammirazione per la star di Top Gun. Una ...

Women in cinema: un gala dinner tutto al femminile all'interno del ... Vogue Italia

Red Sea International Film Festival, Chris Hemsworth: «Tom Cruise ... Vanity Fair Italia

Johnny Depp sarà Satana nel nuovo film di Terry Gilliam, “Carnival at the End of Days”

Terry Gilliam e Johnny Depp lavoreranno ancora insieme nel film "Carnival at the End of Days", dopo Paura e delirio a Las Vegas e Parnassus.

La “Bellezza invisibile dell’Iraq” nel docufilm su Latif Al Ani, il padre della fotografia irachena

«Le foto sono meglio delle parole. Se non fossero rimaste queste immagini, nessuno avrebbe mai creduto che il mio Paese, prima, era così bello». Sono parole di Latif Al Ani, ...